Calcio, il Mellili non la chiude e subisce la beffa nel finale

Il Melilli esce sconfitto dal campo della Messana al termine di una gara intensa e combattuta, chiusa sul 3-2 per i padroni di casa, nonostante una prestazione di alto livello che avrebbe meritato almeno un punto.

Partono meglio i locali, che al 15’ vanno vicini al vantaggio con una conclusione insidiosa, ma un super Barbagallo evita il peggio smanacciando sopra la traversa. Scampato il pericolo, il Melilli prende campo e cresce con il passare dei minuti, dimostrando personalità e qualità di gioco. Al 36’ arriva il meritato vantaggio: Lo Giudice pennella un pallone perfetto in area e Catania si fa trovare pronto, insaccando l’1-0. Dopo un solo minuto di recupero si va negli spogliatoi con gli ospiti avanti.

Nella ripresa la Messana cambia volto: mister Venuto inserisce subito il nuovo arrivato che al 9’ serve l’assist per Cannavò, bravo a firmare l’1-1. Tre minuti più tardi lo stesso giocatore si procura un rigore, apparso generoso, che trasforma personalmente portando i padroni di casa sul 2-1.

Il Melilli però non si disunisce e continua a giocare. Al 20’ Leonardi su punizione trova una traiettoria imparabile e con una vera e propria saetta batte Ferrara per il 2-2. La gara sembra indirizzata verso il pareggio, ma cinque minuti dopo arriva l’episodio che può cambiare tutto: l’arbitro assegna un calcio di rigore ai neroverdi per fallo di mano in area. Dal dischetto si presenta ancora Leonardi, che però fallisce clamorosamente l’occasione del 3-2.

Nel finale, quando il pari sembra ormai scritto, al 43’ Cannavò trova il gol vittoria per la Messana, una rete che lascia più di un dubbio per una possibile posizione di fuorigioco. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce una sconfitta amara per il Melilli.

Una gara che, per quanto visto in campo, non meritava di essere persa, ma che lascia comunque segnali importanti contro una delle squadre più forti del campionato.

Questa l’analisi di mister Gaspare Violante: «Nonostante la sconfitta di ieri, sono ancora più orgoglioso di questi ragazzi. Abbiamo disputato una grande partita. Durante la settimana avevo chiesto un atteggiamento da grande squadra e così è stato: abbiamo giocato con personalità, determinazione e con la convinzione di poter fare una grande prestazione. Sono molto dispiaciuto per i ragazzi, perché non meritavano la sconfitta. Perdere in questo modo fa male, ma da questa gara ci portiamo tante cose positive e tante certezze. Adesso dobbiamo mettere subito da parte questa partita e pensare alla prossima gara, perché la sfida con la Messana ormai appartiene al passato.»