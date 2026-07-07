Calcio, il mercato del Melilli parte con il botto: ecco Russotto e Porcaro

Il primo capitolo della nuova stagione neroverde porta firme importanti. L’APD Melilli inaugura la propria campagna di rafforzamento con due innesti di grande spessore, capaci di alzare il livello tecnico, caratteriale ed esperienziale della rosa in vista del campionato 2026/27.

Il primo colpo è di quelli destinati a far parlare: Andrea Russotto è un nuovo calciatore dell’APD Melilli. Un acquisto di assoluto prestigio per la società neroverde, che si assicura un giocatore con una carriera costruita sui grandi palcoscenici del calcio professionistico.

Attaccante offensivo dotato di qualità tecnica, fantasia e grande esperienza, Russotto ha vissuto importanti esperienze tra Serie A, Serie B e Serie C, vestendo maglie prestigiose come quelle di Udinese, Catania, Salernitana, Catanzaro e Siracusa. Un percorso ricco di sfide e piazze importanti che porta a Melilli talento, personalità e una mentalità maturata negli anni ai massimi livelli.

L’arrivo di Russotto rappresenta un segnale chiaro da parte della società: costruire una squadra competitiva, ambiziosa e pronta a recitare un ruolo da protagonista.

Ma il mercato neroverde non si ferma qui. L’APD Melilli annuncia anche l’ingaggio di Pasquale Porcaro, difensore centrale classe 1988, chiamato a guidare il reparto arretrato con esperienza e leadership.

Reggino di nascita e siciliano d’adozione, Porcaro vanta una lunga carriera tra Serie C e Serie D, con oltre un decennio vissuto sui campi di tutta Italia. Nel suo percorso ha indossato maglie importanti come Reggina, Avellino, Melfi, Aversa Normanna, Sicula Leonzio, Rende, Giarre, Nardò, Legnago, Biancavilla, Siracusa, Ragusa e Paternò.

Nell’ultima stagione è stato uno dei protagonisti della vittoria del campionato di Eccellenza conquistata con il Licata, confermandosi come uno dei difensori più affidabili e continui della categoria.

Due operazioni che raccontano ambizione e programmazione: Russotto porta qualità, tecnica e imprevedibilità; Porcaro aggiunge esperienza, equilibrio e solidità difensiva.

L’APD Melilli apre così la nuova stagione nel segno di tre parole chiave: esperienza, leadership e mentalità vincente. La costruzione della squadra neroverde è appena iniziata, ma il messaggio lanciato dalla società è già forte e chiaro: puntare in alto.