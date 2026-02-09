Calcio, il Priolo batte il Noto e passa ai quarti di finale di Coppa

Impresa incredibile della formazione guidata da Maurizio Intagliata che, colpita da numerose defezioni causa squalifiche ed infortuni, ha espugnato il Comunale di Rosolini battendo il Noto con un secco 0-2.

Una vittoria meritata per i rossoverdi che nella gara di andata avevano pareggiato 1-1 e dunque erano chiamati all’exploit. Il Noto, ambizioso e notevolmente rinforzato nel mercato invernale, veniva inoltre da due mesi di imbattibilità. Davanti ad una bellissima cornice di pubblico il derby aretuseo ha regalato numerose emozioni. Prima frazione equilibrata: gli ospiti sbattono sul palo mentre i netini costringono due volte all’intervento decisivo il neo acquisto Moschella. Secondo tempo di marca rossoverde: Carrà e Migneco vanno vicinissimi al goal che, invece, riesce a trovare Ferla all’81’. Nei minuti finali il bomber classe 2002 trova anche la rete dello 0-2 definitivo, facendo esplodere di gioia la squadra rossoverde.

Con una media età di 20 anni, valorizzando i giovani del territorio, senza uno stadio e lontano da casa il Priolo Football Club sta scrivendo delle pagine di sport incredibili grazie alla propria efficace progettualità. La ventiduesima vittoria stagionale permette inoltre ai rossoverdi di volare ai quarti di finale di Coppa Italia, competizione che porta direttamente alla promozione nel torneo di Eccellenza 2026/2027.