Calcio, il Priolo batte il Pro Ragusa

I rossoverdi battono 2-0 gli iblei, sfoderando una grande prestazione. Al “Simoncini” di Belvedere il Priolo Football Club ha vinto 2-0 contro il Pro Ragusa, formazione in piena lotta per i play-off.

Una gara che il team di Intagliata, nonostante alcune defezioni, è riuscita a portare a casa grazie ad una prova di grande carattere. A rompere l’equilibrio ci ha pensato Fiorentino, bravo con un tiro da fuori a trafiggere il portiere ospite. Nel secondo tempo il solito Ferla ha chiuso il risultato, capitalizzando al meglio un assist di Russo. I priolesi hanno rischiato pochissimo, sfiorando più volte anche il tris.

Un risultato che permette al Priolo di rimanere a più quattro dall’Akragas, vittorioso sul campo dello Scicli. Un percorso incredibile, coronato dal raggiungimento del record storico di 58 punti raggiunto nella stagione 2023/2024.