Calcio, il Priolo è un rullo compressore: 17a vittoria in campionato

Ennesima vittoria della formazione di Maurizio Intagliata che nonostante le tante defezioni, tra cui quella del bomber Alessio Ferla, ha regolato 3-1 un avversario ostico come il Qalat Caltagirone.

Una prova di grande maturità per i rossoverdi che hanno tenuto i ritmi alti per novanta minuti. Primo tempo di marca priolese: Fiorentino, al quarto d’ora, sigla il vantaggio con una bellissima rete da fuori, sfiorando anche il raddoppio poco dopo. Vicinissimi alla rete anche Castrogiovanni e Lanza, quest’ultimo con un tiro da fuori. Nel secondo tempo la reazione degli etnei che prima costringono ad una bella parata D’Alessio e poi al 60’ la pareggiano. La risposta del Priolo è fulminea: dopo pochi minuti Paterniti riporta avanti i suoi mentre Carrà di testa chiude il match.

Il 3-1 finale permette al Priolo di allungare a più dieci sull’Akragas, la cui partita contro il Gela è stata rinviata. Bene anche le formazioni del settore giovanile: l’U15 Regionale Èlite ha avuto la meglio 3-0 sull’Academy Caltagirone, avvicinando addirittura il secondo posto, l’U17 Regionale Èlite ha pareggiato 3-3 a Misterbianco e le provinciali di Bellaera e D’Amico hanno vinto largamente i derby contro il Megara Augusta.

Una stagione che, quindi, sta regalando grandi soddisfazioni al club ma anche alla comunità sportiva priolese.