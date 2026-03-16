Calcio, il Priolo espugna Canicattini e mantiene 4 punti sull’Akragas

Grandissima prova per il Priolo. La formazione di Intagliata con una bella prova di forza sbanca il difficile campo di Canicattini. Tre punti fondamentali per i rossoverdi che hanno portato a casa una vittoria importante per mantenere a quattro i punti di distacco dall’Akragas.

Il match è stato deciso dal solito Alessio Ferla che dopo pochi minuti ha capitalizzato un’occasione d’oro, su assist di Jacopo Russo. Il Canicattini, agguerrito, le ha poi provate tutte ma il muro rossoverde ha retto ed il Priolo ha anche avuto più occasioni per trovare il raddoppio, sbagliando nel finale anche un calcio di rigore.

A quattro giornate dal termine il Priolo può davvero sognare il salto in Eccellenza, con le prossime tre partite che potrebbero essere decisive. Quello che sarebbe un miracolo sportivo, soprattutto per la portata di un avversario come l’Akragas, passerà dalle partite contro Noto, Sommatinese e Gela, quest’ultimo già retrocesso nel torneo di Prima Categoria. Per il Canicattini si tratta, invece, di un’occasione persa per rilanciare le ambizioni play-off di inizio stagione.