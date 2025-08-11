Calcio, il Priolo Fc entra nella South East Sicily football network

Il Priolo Football Club è ufficialmente entrato nella South East Sicily Football Network, una rete di società nata con l’obiettivo di costruire un sistema calcistico giovanile integrato, fondato sulla cooperazione, sulla crescita, sullo sviluppo e sulla sostenibilità. Il club rossoverde fa dunque da battistrada ad un progetto ambizioso che presto si arricchirà con l’ingresso di altre associazioni sportive del territorio.

Nella stagione 2025/2026, a seguito della fusione con l’Accademia Siracusa, il club rossoverde parteciperà ai Campionati Regionali Élite Under 17 e Under 15, consolidando ulteriormente il proprio impegno nella formazione giovanile. Domani pomeriggio tutte le squadre del settore giovanile si raduneranno dando il via alla nuova stagione.





La società, campione regionale Under 19 nel 2024, sarà inoltre impegnata con la prima squadra nel campionato di Promozione, guidata dall’esperienza e dalla competenza di Maurizio Intagliata. Venerdì pomeriggio si è giocato anche il primo test stagionale in cui il Priolo ha ben figurato al “De Simone” contro il Siracusa Calcio 1924.

Affiliato al Genoa CFC, il club di Simone Lo Nigro, sta sviluppando un ambizioso progetto di Scuola Calcio per la stagione 2025/2026. Il progetto tecnico è coordinato dal Direttore Tecnico Carmelo Petrolito, mentre la Responsabilità della Direzione Sportiva è affidata a Vincenzo Giliberto. La Responsabilità dell’Attività di Base è invece ricoperta da Sebastiano Corsico.

La società partecipa anche al campionato di FUTSAL di Serie D, ai campionati Lnd eSport e dalla nuova stagione, ha avviato un progetto triennale per lo sviluppo del calcio femminile, a conferma di una visione moderna e inclusiva dello sport.