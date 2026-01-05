Calcio, il Priolo ne fa 4 al Frigintini, prima anche la squadra di Futsal

Il Priolo Football Club inizia il 2026 così come aveva terminato l’anno precedente. Una vittoria netta, questa volta contro il Frigintini, battuto con un rotondo 4-0. Tre punti più che meritati per la formazione di Maurizio Intagliata, brava a chiudere il match già nella prima frazione grazie alle reti del neo arrivato Carrà, di Cavallo e del solito Ferla. Nel secondo tempo il giovane talento classe 2008, Migneco, sigla anche il poker. Affermazione che permette ai rossoverdi di mantenere le distanze dall’Akragas che senza troppi patemi si è sbarazzato del Pro Ragusa, tornando alla vittoria.

Continua a stupire anche il Priolo Futsal che ha regolato 7-4 la Canicattinese. Primo tempo equilibrato, secondo dominato dal team di Coach Di Grano, trascinato dalle reti di Basiricò, Lauretta, Cicozzetti, Rio e Scordino.

Note positive arrivano anche dall’U17 Regionale Èlite del neo tecnico Corrado Modicano, capace di strappare un punto d’oro, in trasferta, al Game Sport Ragusa.