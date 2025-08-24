Calcio, il Priolo piazza tre colpi: Lumia, Migneco e Musso

Weekend caldissimo in casa Priolo Football Club. La società rossoverde ha annunciato, a sorpresa, nel giro di poche ore tre importanti colpi di mercato.

Ha firmato con il Priolo il portiere classe 2004, Giuseppe Lumia, tra i protagonisti della promozione del Siracusa Calcio 1924 in Serie C. Si tratta di una delle più importanti operazioni di mercato dalla nascita del club priolese. Lumia ha indossato anche le maglie di Reggina, Igea Virtus, Ragusa e Biancavilla.





A disposizione del tecnico Intagliata ci sarà anche il giovane talento classe 2008 Salvatore Migneco, proveniente dal Catania FC. Un’operazione strategica anche per gli etnei che tra le varie offerte hanno scelto la piazza rossoverde per valorizzare un giovane che aveva già svolto diversi allenamenti in prima squadra.

Chiuso l’accordo anche con Marcus Musso, un difensore centrale di grande qualità. Anche lui ha giocato in Serie D con il Ragusa Calcio.

Intanto il Priolo, ieri pomeriggio, ha disputato un allenamento congiunto contro l’Atletico Catania, formazione di Eccellenza. Gli etnei si sono imposti 2-1 (per il Priolo goal di Alessio Ferla) ma le indicazioni per lo staff tecnico priolese sono state positive.