Calcio, il Priolo sorride: vittorie ampie per prima squadra e under 17

Weekend ricco di emozioni in casa rossoverde. Quarta vittoria consecutiva per la prima squadra di Maurizio Intagliata che ha vinto largamente lo scontro diretto d’alta classifica contro lo Scordia. Apre le danze Russo, al suo secondo goal stagionale, mentre sul finire della prima frazione a raddoppiare ci pensa Lanza. Nel secondo tempo il Priolo prende il largo: prima Ferla sigla il tris, poi Bonaccorso trova il 4-0 definitivo.

Affermazione importante anche per l’U17 Èlite di Luca Tarascio che tra le mura amiche supera 5-2 un buonissimo Real Catania. Al 13’ Amore trova il goal del vantaggio ma sul finire del primo tempo gli etnei rimettono in parità il risultato. Nella seconda frazione i rossoverdi sono più cinici: Abela e Iacono siglano il doppio vantaggio ma il Real torna subito in partita siglando il 3-2. Minniti e Amara, però, siglando ulteriori due reti chiudono ogni pratica.

Prima sconfitta stagionale per l’U15 Èlite che sul neutro di Mazzarrone cede il passo alla Dream Soccer (2-0). Attesa, adesso, per i calendari delle squadre U19, U17 ed U15 provinciali che faranno il loro esordio prossima settimana.