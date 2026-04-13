Calcio, il Priolo vede l’Eccellenza a due giornate dalla fine

Ennesima vittoria della formazione di Maurizio Intagliata che ha espugnato con un netto 0-3 il campo della Sommatinese. Tre punti meritati per i rossoverdi, conquistati di forza in un ambiente difficile.
Dopo una prima frazione a reti bianche nel secondo tempo si è scatenato il bomber Alessio Ferla, capace di siglare tre reti nei venti minuti finali. Un successo che permette al Priolo di mantenere a quattro punti l’Akragas, a sua volta vittorioso contro il Caltagirone.
Domenica potrebbe, dunque, essere la giornata decisiva per ottenere lo storico salto in Eccellenza. Al “Simoncini” arriverà il Gela, già retrocesso nel campionato di Prima Categoria. La comunità sportiva priolese attende l’appuntamento col fiato sospeso.
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