Calcio, il Priolo vince e allunga sulla seconda

Affermazione meritata per la formazione di Maurizio Intagliata che ha con la quindicesima vittoria in sedici gare ha una delle migliori medie punti d’Italia.

Al Comunale di Belvedere i rossoverdi hanno ospitato il Santa Croce, formazione d’alta classifica. Il Priolo si è imposto 2-1 ma il punteggio, con un po’ di precisione in più poteva essere ben più largo. Un match che i padroni di casa hanno controllato per tutti i novanta minuti, rischiando solo in pochissime occasioni, contro un avversario comunque molto solido e organizzato. A decidere il match è stata una doppietta del bomber Alessio Ferla che prima ha aperto le danze trasformando un rigore e poi nel secondo tempo con un pallonetto delizioso ha trovato il raddoppio. Al 73’ il goal degli ospiti, successivamente ben contenuti dalla difesa priolese. Nel finale il team di casa ha sfiorato anche il tris.

Un risultato che proietta il Priolo a +7 dall’Akragas che pur giocando una buonissima partita non è andato oltre il pari contro un forte e coriaceo Noto. Un campionato che comunque, visto il pronostico iniziale favorevole agli agrigentini, rimane aperto, insidioso e tutto da vivere fino alla fine.

Un weekend positivo per il club rossoverde, in testa alla classifica anche con la prima squadra di calcio a 5, seppur in condominio con Megara 1908 e Dragoni Carlentini. La formazione di coach Di Grano ha avuto la meglio sulla Jano Trombatore, violando 3-8 il campo dei rosolinesi.

Sorrisi anche per il settore giovanile con l’Under 19 Regionale che ha battuto 3-1 il Palazzolo nello scontro diretto, l’U17 provinciale che ha vinto 4-2 contro l’RG e l’U15 Regionale Èlite che ha avuto la meglio sulla Dream Vittoria con un classico 2-0. La squadra di Migneco sta vivendo una stagione da sogno ed è in piena corsa per la qualificazione ai play-off.