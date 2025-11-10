Calcio, il Priolo vince il derby e accende i sogni dei tifosi

Ancora una vittoria per il Priolo Football Club che al “Simoncini” di Belvedere ha la meglio sul Megara 1908. I rossoverdi portano a casa con personalità un derby che alla vigilia nascondeva tantissime insidie.

Dopo un primo tempo equilibrato, la seconda frazione è, invece, a senso unico e in dieci minuti la formazione di Maurizio Intagliata chiude il match. Ad aprire le danze ci pensa Mario Castrogiovanni, con un bellissimo colpo di testa; a chiuderle è il talento Daniele Paterniti che al 61’ realizza il 2-0. Nei minuti restanti, con gli ospiti rimasti in dieci, il Priolo spreca diverse occasioni per arrotondare il risultato.

Un inizio da record per la formazione priolese che rimane in testa alla classifica insieme all’Akragas, vittorioso sul campo del Frigintini. Una favola, quella che sta vivendo la comunità priolese, al cospetto di una squadra storica che rappresenta un capoluogo di provincia.

A gioire, oltre alla squadra di calcio ad 11, è anche quella di calcio a 5 che nel torneo di Serie D ha steso 6-5 la Libertas Canicattini, una delle formazioni favorite per il salto di categoria.