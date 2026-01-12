Calcio, il Priolo vince in trasferta: 3 a 0 contro lo Scicli

Weekend da incorniciare per il club del presidente Lo Nigro che ha ottenuto vittorie importanti con tutte le categorie.

La prima squadra, guidata da Maurizio Intagliata, ha avuto la meglio anche sullo Scicli. I rossoverdi hanno espugnato un campo ostico, battendo 0-3 un avversario in piena lotta per la salvezza. A decidere il match ci hanno pensato Cavallo e Ferla, quest’ultimo autore di una doppietta. Un risultato che permette al Priolo di rimanere a +5 sull’Akragas che nel posticipo ha rifilato cinque reti al Canicattini.

Bene anche le squadre del settore giovanile: l’U17 Èlite di Corrado Modicano ha regolato 3-1 gli etnei della Katane Soccer mentre l’U15 Èlite ha avuto la meglio, con un largo 3-0, sul Torregrotta. Note positive a cui si aggiunge anche la convocazione del giovane Abela nella rappresentativa regionale U17. Ha chiuso al primo posto anche la squadra U17 provinciale che in settimana aveva vinto 4-2 contro il Francofonte.

Ha riposato, invece, il Priolo Futsal che viste le sconfitte inaspettate di Megara e Dragoni Carlentini ha conservato la testa della classifica. Risultati che certificano l’ottimo lavoro del club priolese, sempre più punto di riferimento per il territorio.