Calcio, il Real Belvedere si gode gli ottimi risultati delle formazioni giovanili

Stagione molto positiva per il Real Belvedere che sta ottenendo buoni risultati con le squadre di settore giovanile, mentre l’academy è sempre più in crescita. È stata una settimana importante per i biancoblu che prima hanno battuto il Melilli 2-1 con la formazione U15 e poi con la categoria Pulcini si sono aggiudicati la XXI Edizione del Torneo Interazionale Carnival Cup di Avola.

La formazione U15 di Monachini occupa il secondo posto in classifica e mercoledì farà visita alla capolista Carlentini. Un percorso importante quello del Real che sta disputando un campionato importante, valorizzando tanti giovani della comunità belvederese. In corsa per i play-off anche l’U17 che per il rush finale è chiamata a vincere per aggrapparsi alle prime posizioni.

Questo weekend, intanto, la categoria Pulcini è riuscita ad aggiudicarsi la XXI edizione del torneo di Carnevale che si è disputato tra Avola e Siracusa e che ha visto la presenza di società provenienti da tutta la Sicilia e da Malta. I giovanissimi belvederesi hanno avuto la meglio, nelle finalissime, su Fair Play Comiso e Sportland Augusta. Al di là del risultato resta in evidenza l’ottimo lavoro che sta svolgendo il club, incessantemente a lavoro per valorizzare il “Simoncini” e rilanciare sempre più ad alti livelli il calcio belvederese.