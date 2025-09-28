Calcio, il Siracusa domina ma perde: al De Simone passa il Cosenza

Una partita condotta quasi interamente dagli azzurri, ma decisa da un singolo episodio e dalle tanti imprecisioni sotto porta. Al “De Simone” il Siracusa cede 0-1 al Cosenza, che capitalizza al massimo l’errore difensivo di Pacciardi al 20’ del primo tempo e poi si affida alle parate di Vettorel per portare a casa tre punti pesanti.

Turati conferma lo stesso undici visto con il Potenza, con Contini nel ruolo di falso nove. L’avvio è tutto di marca azzurra: al 4’ Candiano su punizione trova solo la barriera, Valente sulla ribattuta spara alto. Poi tocca a Guadagni (7’) e allo stesso Candiano (8’) provarci senza fortuna.

Il Siracusa costruisce con trame avvolgenti e ripartenze veloci: al 16’ uno scambio tra Guadagni e Contini porta il primo a cadere in area, ma l’arbitro lascia correre. Tre minuti più tardi Limonelli calcia in corsa dopo un contropiede orchestrato da Contini, ma trova la deviazione di Dametto.

Al 20’ la doccia fredda: rinvio sbagliato di Pacciardi, Mazzocchi ringrazia, salta Puzone con un tunnel e batte Farroni con un esterno preciso. Il Siracusa accusa il colpo e al 23’ rischia ancora sul destro di Cannavò, respinto di piede dal portiere aretuseo. Farroni si supera anche poco dopo su Ricciardi, ma l’azione era già stata fermata per fallo.

La reazione azzurra arriva al 35’ con Valente che, da due passi, alza incredibilmente sopra la traversa un cross liftato di Guadagni. Al 37’ è lo stesso Contini a sciupare, calciando a lato da buona posizione. Nel finale di tempo l’arbitro, richiamato al VAR per un sospetto tocco di mano in area di D’Orazio, decide di non concedere il rigore.

Nella ripresa Turati cerca nuove soluzioni: Capanni e Parigini entrano al posto di Gudelevicius e Guadagni, con il passaggio al 4-2-3-1. Ma a tenere in piedi il Cosenza è Vettorel, autore di un intervento prodigioso al 60’ su Contini servito da Puzone.

Il Siracusa mantiene il possesso ma fatica a trovare spazi; gli ospiti si chiudono e spezzano il ritmo. Nel finale Parigini sfiora il gol due volte: all’88’ con un colpo di testa respinto ancora da Vettorel e al 92’ con un destro alto da posizione favorevole. L’ultimo brivido lo regala lo stesso Parigini, il cui cross sfugge al portiere ospite senza che nessun compagno sia pronto al tap-in.

Il Siracusa esce sconfitto nonostante una partita giocata a viso aperto e condotta per larghi tratti. Pesa l’errore individuale che ha portato al gol di Mazzocchi e, soprattutto, l’incapacità di concretizzare le numerose occasioni create.