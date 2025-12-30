Calcio, il Siracusa e il presidente Ricci deferiti dalla Procura Federale

Il procuratore federale, a seguito di segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare le società Triestina (Girone A di Serie C) e Siracusa (Girone C di Serie C) e i rispettivi legali rappresentanti per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Lo si legge sul sito internet della Figc, Federazione Italiana Gioco Calcio.

Per quanto riguarda il Siracusa, si legge che “Alessandro Ricci, presidente della società, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2025, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2025 nonché per non aver provveduto al versamento dei contributi Inps e delle ritenute IRPEF relativi alle stesse mensilità”.

Per quanto riguarda la società, invece, “è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio presidente nonché a titolo di responsabilità propria”.