Calcio, il Siracusa non punge e il Catania è spietato: il derby è rossoblu

Il Siracusa torna a casa senza punti dopo il derby perso 2-0 al “Massimino”. Il Catania è stato cinico e concreto, il Siracusa ha avuto il pallino del gioco per lunghi tratti ma ancora una volta paga a caro prezzo errori individuali e mancanza di incisività negli ultimi metri.

Turati, costretto a rinunciare a Guadagni e Di Paolo, si affida all’estro di Parigini alle spalle di Contini. Per il resto confermata la formazione attesa: Farroni tra i pali, difesa con Puzone, Sapola, Pacciardi e Iob; a centrocampo Limonelli, Candiano e Gudelevicius, con Valente a sinitra, Parigini a destra dietro l’unica punta Contini.

La partita si mette subito in salita: al 5’ un pallone perso banalmente da Limonelli innesca Lunetta, che si invola e fulmina Farroni per l’1-0. Ancora una volta, il Siracusa si punisce da solo. Gli azzurri provano a reagire con possesso e coraggio, ma il Catania di Toscano resta compatto e pronto a colpire in contropiede. Prima dell’intervallo ci prova ancora Lunetta, ma Farroni salva il risultato.

Nella ripresa il copione non cambia: Siracusa propositivo, Catania attento e pronto a ripartire. Al 58’ Turati inserisce Molina per Parigini, spostando Contini largo, ma nel momento migliore degli aretusei arriva il raddoppio etneo: Cicerelli scappa via e serve Ierardi, che con un destro preciso dal limite dell’area chiude i conti.

Nel finale gli azzurri provano a riaprirla, ma senza la necessaria lucidità. C’è spazio per l’ingresso di Frisenna e per l’infortunio di Molina, sostituito dopo pochi minuti da Capanni. Le ultime fiammate non portano frutti e il Siracusa chiude la gara con tanto possesso e pochi pericoli creati.

Nonostante il settimo ko in otto partite, qualcosa di buono si è visto. Pacciardi ha mostrato personalità contro un attacco esperto, mentre Gudelevicius è stato il migliore dei suoi per intensità e qualità. Ma ora il tempo delle attenuanti è finito: domenica, al “De Simone” contro il Sorrento, servirà soltanto una cosa: vincere.