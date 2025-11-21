Calcio, il Siracusa presenta la nuova quarta maglia Black&Gold edition: debutto storico… in Teatro

Il Siracusa Calcio 1924 svela ufficialmente la quarta maglia della stagione: la Black & Gold Edition, la prima divisa completamente nera con dettagli dorati nella storia del club.

Per un’uscita così significativa è stato scelto un luogo iconico: il Teatro Massimo di Siracusa, simbolo di cultura ed eleganza. Lo shooting fotografico, realizzato all’interno del teatro grazie alle riprese di Riccardo Piccione e agli scatti di Michelangelo Portuesi, celebra l’unione tra sport e arte, mettendo in risalto i dettagli raffinati e la preziosità della nuova divisa.

La Black & Gold Edition nasce per rappresentare un Siracusa moderno, stiloso e consapevole della propria identità.

La maglia, realizzata da Macron, sarà disponibile online nelle prossime ore sul Club Shop ufficiale al seguente link (https://clubshop.macron.com/lt_distribution_catania/siracusa-calcio-1924/merchandising)