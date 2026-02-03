Calcio, il Siracusa reintegra in rosa Giulio Frisenna

Siracusa Calcio 1924 comunica di aver reintegrato in rosa con effetto immediato il calciatore Giulio Frisenna, che sarà a disposizione per i prossimi impegni ufficiali.

“Nelle ore antecedenti alla chiusura della sessione invernale di calciomercato – ha spiegato il centrocampista -, per motivazioni strettamente personali e che nulla hanno a che vedere con la società e la squadra, avevo espresso la volontà di interrompere la mia esperienza a Siracusa. Essendosi fortunatamente risolta ogni problematica di natura personale, dopo un confronto con il presidente ho riflettuto e valutato che in questo momento nulla è più importante dell’obiettivo che dobbiamo raggiungere: mi scuso pertanto per il periodo di assenza e mi rimetto pienamente a disposizione della società, dell’allenatore, dei compagni e dei tifosi per combattere tutti insieme e conquistare la salvezza”.