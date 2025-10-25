Calcio, il Siracusa rialza la testa: 4-1 al Casarano

Il Siracusa torna finalmente a sorridere. Dopo una lunga serie negativa, gli azzurri battono 4-1 il Casarano per la seconda vittoria stagionale e conquistano tre punti fondamentali per il morale, salvando — almeno per ora — la panchina di mister Turati.

E dire che la partita si era messa in salita: ospiti avanti nel primo tempo grazie a Chiricò che approfitta di un fuorigioco chiamato male, ma il Siracusa trova la forza di reagire e pareggia in pieno recupero con Juan Ignacio Molina, che svetta di testa raccogliendo una punizione dalla sinistra battuta da Cancellieri.

La svolta arriva al 54’, quando Celiento lascia il Casarano in dieci uomini per doppia ammonizione. Nonostante qualche rischio di troppo anche in superiorità numerica, il Siracusa completa la rimonta e si diverte: al 60’ Di Paolo firma il 2-1 con un sinistro a giro che si infila all’angolino, poi al 67’ Frisenna sigla il tris con un tap-in vincente e Guadagni chiude i giochi a 5 minuti dal termine fissando il risultato in 4-1.

Un successo che restituisce fiducia all’ambiente e migliora una classifica che aveva iniziato a pesare. Il Siracusa – che in una sola partita segna gli stessi gol fatti finora in totale in campionato – è sempre fanalino di coda, ma almeno non perde contatto con le altre squadre che lottano per la salvezza.

Da segnalare, in apertura di gara, la protesta della Curva Anna, con petardi e fumogeni che hanno richiesto l’intervento della Polizia di Stato per disperdere alcuni facinorosi.