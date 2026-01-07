Calcio, il Siracusa saluta Giuliano Alma

Il Siracusa Calcio 1924 comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Giuliano Alma. Il club ringrazia il calciatore, protagonista delle ultime indimenticabili stagioni, e gli augura le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della carriera.
Nelle ultime due stagioni in azzurro l’esterno 32 enne ha realizzato 64 presenze e 25 gol, prima dello sfortunato infortunio sul finire della scorsa stagione. Per Alma sembra ormai prossimo il trasferimento in serie D al Barletta.
