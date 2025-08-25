Calcio, il Siracusa tessera Luan Capanni

Siracusa Calcio 1924 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Luan Capanni

Attaccante brasiliano classe 2000, dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Lazio – club con il quale ha esordito in Serie A – e aver giocato con la Primavera del Milan, nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Latina in Serie C, campionato nel quale ha giocato anche con il Grosseto





Il calciatore è aggregato al gruppo squadra da diverse settimane e sarà ufficialmente a disposizione per l’esordio casalingo in campionato.