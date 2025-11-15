Calcio, il Siracusa vince a Picerno: Ba e Guadagni firmano il primo successo esterno

Il Siracusa trova finalmente ciò che cercava da settimane: una vittoria lontano dal “De Simone”, tre punti pesantissimi e soprattutto l’abbandono dell’ultimo posto in classifica. A Picerno finisce 2-1 per gli azzurri, al termine di una gara sofferta ma lucida, in cui la squadra di Turati ha saputo reagire ai momenti difficili e colpire con cinismo. Partenza contratta, quasi timorosa, poi il Siracusa prende coraggio e campo. Gli azzurri si rendono pericolosi più volte e sfiorano il gol con una traversa che scuote il match e l’inerzia della gara.

Unico episodio negativo: l’infortunio di Valente, costretto a uscire. Al suo posto entra Parigini, che cambierà il corso della gara. Il vantaggio arriva nel finale di frazione: Ba, rapidissimo nel leggere un pallone vagante in area, salta il portiere e insacca di sinistro. È l’1-0 che manda il Siracusa al riposo con fiducia e merito.

L’inizio del secondo tempo è una doccia gelata: dopo appena 35 secondi, il Picerno trova il pareggio con Bianchi. Il Siracusa però non va in confusione. Anzi, ricomincia a macinare gioco. E al 55’ arriva il nuovo vantaggio: Parigini inventa, Guadagni finalizza con freddezza. È il 2-1 che decide il match.

Da lì in avanti è una battaglia di nervi e concentrazione, che gli azzurri portano a casa con maturità, soffrendo quando serve e senza andare in affanno.

La vittoria di Picerno ha un peso enorme nella corsa salvezza: il Siracusa abbandona l’ultimo posto con la seconda vittoria consecutiva; conquista i primi punti in trasferta della stagione; firma la prima vittoria lontano dal “De Simone”; segna per la quarta partita consecutiva, segnale di un reparto offensivo finalmente vivo. Il campionato resta durissimo, ma stavolta i leoni tornano a casa con una certezza: possono giocare davvero per la salvezza in campionato.