Calcio, impresa del Cassibile Fontane Bianche: batte l’Aidone ed è Campione d’Inverno

Grande impresa del Cassibile Fontane Bianche che nel weekend ha battuto l’Aidone e si è laureato campione d’inverno, nel Girone F del torneo di Prima Categoria.

La formazione di Christian Ricca ha avuto la meglio 2-1 grazie alle marcature di Gabriele Miceli, nella prima frazione e di Ivan Caldarella nel finale. Tra le due reti, il momentaneo pari degli ennesi. Tre punti d’oro per i biancazzurri che grazie alla quarta vittoria consecutiva sono riusciti a superare tutti, raggiungendo la testa della classifica davanti al Comiso e alla Barrese.

Un risultato incredibile per la società cassibilese che anche attraverso il calcio si sta riscoprendo comunità con tanta voglia di crescere. Una partecipazione che, allo stadio, è senza precedenti e che sta appassionando diverse famiglie grazie al lavoro della dirigenza e in primis del presidente Daniele Tiralongo. Tante soddisfazioni stanno arrivando anche per i risultati delle squadre giovanili ed in particolare dell’Under 19 Regionale, in piena lotta per le qualificazioni alle fasi finali del torneo.

Il Cassibile domenica tornerà in campo. Il campionato osserverà la sosta natalizia mentre entrerà nel vivo la Coppa Sicilia, con il Comiso avversario degli ottavi di finale.