Calcio, Italia ricorda Crippa: “Esempio di uomo che per scelta si è legato a Siracusa”

Attualità · Ricordo

“Il Capitano ci ha lasciati ma di lui resta l’esempio di un uomo che per scelta si è legato in maniera esemplare a Siracusa e ai colori azzurri”. Queste le parole con le quali il sindaco Francesco Italia porge alla famiglia di Amedeo Crippa le condoglianze personali e della città.

“Con le dovute proporzioni – prosegue il sindaco – dal punto di vista umano e delle scelte professionali capitan Crippa è stato il nostro Gigi Riva: due lombardi finiti a giocare in città isolane e che lì decidono di restare, integrandosi perfettamente, rifiutando offerte vantaggiose e scrivendo pagine irripetibili dal punto di vista sportivo. Appese le scarpe al chiodo, Riva è rimasto un simbolo della migliore espressione del calcio che conta, Crippa ha deciso di dedicarsi ai giovani e, in tempi recenti, al calcio paralimpico. Scelte che meglio di tante parole ne descrivono lo spessore umano. Grazie Capitano”.