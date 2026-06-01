Calcio, l’Atletico Siracusa a Scalea per il torneo giovanile “Riviera dei Cedri”

Gioco, passione, divertimento. La stagione sportiva dell’Atletico Siracusa non è ancora terminata. Missione calabra per la società del presidente Enrico Abbruzzo, presente a Scalea in questi giorni con le squadre dell’attività di base e del settore giovanile e con la compagine femminile per partecipare al trentaduesimo torneo “Riviera dei Cedri”.

La manifestazione calcistica è iniziata sabato 30 maggio e terminerà martedì 2 giugno. “E’ una bella esperienza – commentano il presidente Enrico Abbruzzo e il suo vice Antonio Rinauro – Siamo in campo ogni giorno mattina e pomeriggio con le nostre squadre, rappresentando la città di Siracusa al cospetto di squadre provenienti da ogni parte d’Italia”. Presenti a Scalea anche il direttore generale Santo Motta, il team manager Cristiano Ferrero, il segretario Peppe Graziano e il dirigente responsabile del settore giovanile Riccardo Amico.

Intanto la società aretusea ha reso noto che il direttore tecnico Daniele Greco è stato individuato dallo staff tecnico del Monza (neopromosso in serie A) per svolgere un camp estivo che si terrà a Caltagirone dal 29 giugno al 3 luglio. “Per noi – sottolinea il massimo dirigente – è un motivo di grande orgoglio e soddisfazione e auguriamo al nostro direttore sin da ora un buon lavoro per l’organizzazione di questo evento”