Calcio, l’Atletico Siracusa batte lo Scicli: tre punti e l’omaggio a Giovanni Cerruto

Sport · successo per 2-0

Debutto stagionale al “Nicola De Simone” vincente per l’Atletico Siracusa che, dopo la sconfitta a Mascalucia contro l’Atletico Catania, si rialza subito, superando 2-0 lo Scicli nella seconda giornata di campionato. Davanti a circa a circa 400 spettatori, che hanno assiepato la tribuna “Siringo”, la squadra di casa ha offerto un’ottima prestazione.

Gara a senso unico. Quarto sblocca il risultato al 20’ con un morbido pallonetto e, subito dopo, lascia il campo per infortunio a Latina.

Il secondo gol arriva arriva a metà ripresa quando Ruiz imbuca per il giovane Razza, che scambia con Carrabino e, da posizione leggermente defilata, supera il portiere con un bel diagonale. Nel mezzo, tante altre occasioni da gol per un Atletico Siracusa che ha dominato l’incontro.

Prima dell’inizio della gara, attimi di emozione per l’omaggio al portiere Giovanni Cerruto, scomparso un anno fa all’età di 40 anni. A lui l’Atletico Siracusa ha dedicato uno striscione che è stato esposto a bordo campo.

“Il risultato ci sta anche stretto – dice il presidente Enrico Abbruzzo – Abbiamo creato tanto ma non siamo stati precisi in zona gol. La squadra si è espressa su buoni livelli senza mai rischiare contro un avversario che non ci ha messo in difficoltà. La differenza tecnica era evidente ed è emersa sin dall’inizio”.

Parole condivise dal vicepresidente Antonio Rinauro. “Prestazione positiva da parte dei nostri ragazzi – commenta – che hanno dato vita ad una partita a senso unico. La nota dolente purtroppo è l’infortunio di Quarto che, dopo il gol, è dovuto uscire. Speriamo non sia nulla di grave, anche se temiamo possa essersi stirato. Domani dovrà sottoporsi ad ecografia. Per il resto, tutti si sono espressi su buoni livelli, anche i ragazzini che sono entrati a partita in corso, come Latina (che ha sostituito Quarto) e Razza”.

Prossima partita sabato in trasferta contro il Motta.