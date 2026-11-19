Sport · Coppa Sicilia

“Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e che possiamo e dobbiamo giocare al Nicola De Simone”. Le parole di Antonio Rinauro arrivano subito dopo il triplice fischio di Atletico Siracusa-Carlentini, gara che ha decretato la qualificazione al secondo turno di Coppa Sicilia (competizione riservata alle squadre di Prima Categoria) dei padroni di casa, vittoriosi 5-1 sugli avversari di turno.

Dichiarazioni lapidarie ma significative quelle del vicepresidente aretuseo, soddisfatto per la prestazione maiuscola della squadra di casa, che ha ribaltato la sconfitta 4-3 incassata all’andata sul campo in terra battuta di Carlentini, che sette giorni fa, aveva penalizzato notevolmente il gioco degli aretusei. La larga vittoria del “De Simone” fotografa alla perfezione l’andamento di un match a lungo dominato dai ragazzi del presidente Enrico Abbruzzo. “Le qualità tecniche di questo gruppo – sottolinea il massimo dirigente – non si discutono e anche oggi i ragazzi ci hanno fatto divertire. Hanno disputato una grande partita, dimostrando anche carattere, tenacia e personalità”.

Il primo gol del pomeriggio arriva al 20’ e lo realizza Miraglia che, in area, prende la mira e lascia partire un diagonale che non lascia scampo al portiere ospite. Tre minuti dopo, intervento provvidenziale di Pasqualicchio che, di testa, accompagna la sfera in angolo anticipando la battuta a rete di un attaccante carlentinese su cross da sinistra. Pandolfo, per i locali, calcia da fuori area, impegnando il portiere e, poco dopo, ha un’altra occasione ma anche stavolta l’estremo avversario è bravo a opporsi alla sua conclusione. Al 43’ azione personale di Miraglia, interrotta al momento della conclusione da Busacca, che rischia l’autogol. Carlentini pericoloso in contropiede ma Cammarata non riesce a sfruttare una favorevole occasione e viene chiuso in angolo. Sul corner seguente, lo stesso giocatore manda alto di testa.

A inizio ripresa Lo Bello lascia il posto a Ruiz e al 6’ l’Atletico sfiora il raddoppio con una punizione di Miraglia, respinta dal portiere Gimmillaro. Al 10’ Ruiz “apparecchia” per Pasqualicchio che, di testa, manda a lato. Il Carlentini pareggia al 12’ con un bel tiro di Pancari da fuori area ma, una decina di minuti dopo, l’Atletico Siracusa torna in vantaggio con la rete di Carrabino realizzata da vero rapace d’area di rigore. Poi l’attaccante esce tra gli applausi per far spazio a Pincio. Miraglia fa tris al 31’. Al 37’ l’esterno offensivo avvia dalla propria area di rigore la splendida azione che porta alla quarta rete, siglata da Ruiz su cross basso di Cannarella, abile a dettare il passaggio in verticale a Pincio. Applausi a scena aperta per i padroni di casa. In zona cesarini arriva il gran gol di Cannarella, che si libera al tiro dal limite e fissa il risultato sul definitivo 5-1.

“Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere una grande squadra – dice il team manager Cristiano Ferreri – Abbiamo fatto la partita dall’inizio alla fine, esprimendo un gioco spettacolare. In questo campo ci esaltiamo con facilità e questo lo si deve alla qualità di giocatori di categoria superiore e anche alla bravura del nostro allenatore Roberto Regina. Non ci nascondiamo, siamo davvero forti per la categoria”.