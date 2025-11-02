Calcio, l’Atletico Siracusa cede in casa contro il Club Real Sicilia

L’Atletico Siracusa cade ancora in casa contro il Club Real Sicilia. Seconda sconfitta consecutiva per gli aretusei contro la stessa squadra e con punteggio molto simile a quella di 8 giorni fa. Dopo la sconfitta in campionato (4-2) del 25 ottobre scorso, arriva anche quella in Coppa Trinacria per i Regina boys, battuti a domicilio da una squadra sfrontata e cinica.

L’Atletico Siracusa ha fatto, anche stavolta la partita, ma non è bastato per avere la meglio sulla compagine catanese, che ha saputo approfittare di errori e amnesie aretusee per portare a casa la vittoria, utile per mettere un mattoncino sulla qualificazione al secondo turno della manifestazione. Mercoledì 12 novembre i ragazzi del presidente Enrico Abbruzzo dovranno vincere in trasferta con 2 reti di scarto per eliminare gli etnei dalla competizione. Impresa difficile ma non impossibile, a patto però di non cadere negli stessi errori commessi ieri a Cassibile.

La compagine siracusana approccia bene il match, rendendosi pericolosa con una conclusione al volo di Bordonali (al rientro dalla squalifica) alta di poco. La prima ingenuità viene però pagata a caro prezzo dagli aretusei. Il portiere Messina non riesce a imprimere la forza necessaria al pallone su un rinvio da fuori area e un giocatore avversario prova a sorprenderlo dalla distanza; l’estremo di casa arriva sulla sfera, recuperando velocemente la posizione, ma non riesce a trattenerla.

Sul pallone si avventa Basile, per il quale è fin troppo semplice portare i suoi in vantaggio. Duro colpo per i padroni di casa che, al 21’, subiscono anche la seconda rete. L’arbitro punisce con il rigore un contatto in area tra Argentino e Basile. Sul punto di battuta va Termini, che realizza la rete dello 0-2. Al 27’ rigore anche per i siracusani per fallo in area su Stima. Dal dischetto Martines batte Cantarero e riapre i giochi. Al 32’, una punizione dello stesso giocatore aretuseo termina alta di poco e, al 36’, su un’uscita a vuoto del portiere, prova a indirizzare la sfera verso la porta ma il pallone lambisce il palo. Prima dell’intervallo il tecnico Regina protesta con veemenza per un fuorigioco degli etnei non rilevato e l’arbitro lo espelle.

Nella ripresa l’Atletico Siracusa chiude gli avversari nella loro metà campo e al 27’ trova la rete del pareggio con Pincio. Trascorrono due minuti e gli ospiti tornano avanti con Bah che, su svista del portiere Carrubba (subentrato a Messina), realizza la rete del 3-2 per i catanesi. Amara sconfitta quindi per gli aretusei, che chiudono la gara in 10 uomini per l’espulsione di Argentino a pochi minuti dal termine della partita.