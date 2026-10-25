Calcio, l’Atletico Siracusa centra la prima vittoria esterna

Sport · Prima Categoria

L’Atletico Siracusa conquista la prima vittoria esterna in campionato. Arriva alla quinta giornata di Prima Categoria al campo di “Zia Lisa” di Catania contro il Club Real Sicilia. Di fronte le due squadre che lo scorso anno si sono contese il primo posto in Seconda Categoria, con i catanesi promossi direttamente e gli aretusei ai playoff.

Buono l’approccio al match degli ospiti, che assumono subito l’iniziativa e al 4’ sbloccano il risultato. Miraglia centra la porta con un gran destro al volo su cross di Quarto. Il suo diagonale risulta imprendibile per il portiere di casa. Al 16’ D’Agostino realizza la seconda rete su colpo di testa. Delizioso il cross di Giannetto, trasformato in oro dal difensore siracusano. I locali reagiscono e accorciano con Manneh. Clamorosa l’occasione sciupata poco dopo da Miraglia che, da ottima posizione, spedisce sopra la traversa. Pincio impegna Canterero, che respinge in tuffo. L’Atletico Siracusa continua a spingere e Carrabino al 43’ tira fuori di poco. Anche Quarto è poco lucido in zona gol, mandando la sfera sul fondo proprio sui titoli di coda del primo tempo.

Al rientro in campo dall’intervallo, l’arbitro mostra il rosso diretto a Carrabino per un intervento scomposto ma tutt’altro che malizioso ai danni di un avversario. Il Club Real Sicilia, con l’uomo in più, riacquista fiducia e ci vuole la bravura del giovane Siringo (classe 2008), in porta al posto dell’infortunato Chalbi, per difendere il vantaggio. Al 21’ Miraglia prova a sorprendere Canterero su punizione, ma la mira non è delle migliori. Poco dopo, si infortuna Ruscica, costretto a lasciare il campo nelle file dei padroni di casa per un problema al ginocchio. Gioco fermo per 5 minuti e giocatore trasportato in ospedale dall’ambulanza. Il Club Real Sicilia si riversa in avanti, ma l’Atletico Siracusa si difende con ordine.

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Nel nono dei dieci minuti di recupero concessi dall’arbitro, il portiere etneo perde la testa, inseguendo il giovane Razza (entrato poco prima al posto di Miraglia) e afferrandolo per i capelli dopo che quest’ultimo aveva allontanato il pallone a gioco fermo. Parapiglia finale e triplice fischio dell’arbitro, con l’Atletico Siracusa che festeggia la terza vittoria in campionato e sale a 10 punti in classifica in cinque partite. Aretusei primi in insieme con Misterbianco e Atletico Catania che, però, hanno disputato una gara in meno.