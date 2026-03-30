Calcio, l’Atletico Siracusa chiude con una vittoria

Vittoria tennistica per l’Atletico Siracusa, che supera 6-1 in casa il San Leone nell’ultima gara della stagione regolare e chiude il campionato di Seconda Categoria al secondo posto insieme con il Cus Catania a 43 punti. La classifica avulsa premia però gli etnei, che raggiungono la migliore posizione playoff, mentre gli aretusei devono accontentarsi della terza piazza. Giocheranno in casa tra due settimane la semifinale con il Villaggio Sant’Agata. Eventuale finale in trasferta con il Cus Catania o in casa se a prevalere nell’altra partita dovesse essere il Real Trinacria, quinto classificato.

L’ultima gara di campionato ha acuito i rimpianti in casa Atletico per un secondo posto sfuggito via a causa di qualche punto di troppo perso per strada. Nella partita di Cassibile, tra i marcatori Gianmarco Regina, figlio del tecnico Roberto e secondo portiere della squadra, in campo oggi tra i giocatori di movimento. A bersaglio anche Genovese (doppietta), Abela, Corso e Lo Bello. Il San Leone si è presentato in formazione rimaneggiata, onorando comunque l’impegno.

E’ stata una gara caratterizzata dalla sportività e da un clima di festa. Una gara durata….. tre tempi. Il terzo è stato quello del rinfresco.

Dolci in abbondanza per tutti, al triplice fischio, grazie ad un’iniziativa del presidente dell’Atletico Siracusa Enrico Abbruzzo e del suo staff, formato dal vicepresidente Antonio Rinauro, dal direttore generale Santo Motta, dal team manager Cristiano Ferreri e dai dirigenti Riccardo Amico e Giuseppe Graziano, tutti presenti per l’occasione. “Abbiamo voluto rinsaldare – spiega Abbruzzo – il rapporto di amicizia tra le due società, che dura da tempo. E’ stato bello stare tutti insieme e condividere questi momenti nell’area antistante gli spogliatoi, dopo la fine della partita. E’ questo il calcio che ci piace”. Accomunate dagli stessi valori (fairplay e rispetto per i giocatori delle altre squadre, avversari in campo e mai nemici fuori), Atletico Siracusa e San Leone hanno chiuso il campionato fra strette di mano, abbracci e pacche sulle spalle.

La stagione prosegue con i playoff per la squadra aretusea, mentre per gli etnei finisce a Cassibile tra gli applausi dei “colleghi” siracusani.