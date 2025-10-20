Calcio, l’Atletico Siracusa corsaro sul campo dello Scicli

L’Atletico vince sotto la pioggia a Scicli 2-0, consolidando la posizione in zona playoff. Nella quarta giornata del campionato di Seconda Categoria, la squadra allenata da Roberto Regina mostra i muscoli, superando le difficoltà legate alle condizioni di un terreno di gioco ai limiti dell’impraticabilità e al “muro” difensivo di una compagine che ha giocato costantemente arroccata in difesa. Pazienza e spirito di sacrificio le armi sfoderate dagli aretusei, capaci di colpire al momento giusto per portare a casa il risultato pieno.

Nel primo tempo poche emozioni e nessun gol. Nella ripresa l’Atletico Siracusa gioca a ritmi più elevati, andando a bersaglio con Pernice e poi con Abela. “Abbiamo dettato i ritmi della partita – ha detto l’allenatore Roberto Regina -, creando molte palle gol. I ragazzi hanno interpretato nel miglior modo possibile la partita. Sono contento per l’atteggiamento e per lo spirito con cui hanno giocato per l’intera durata del match contro un avversario che ha cercato di chiudere tutti i varchi. Dopo il gol di Pernice, abbiamo gestito bene il vantaggio, difendendo e provando a ripartire, ma senza finalizzare. A cinque minuti dalla fine abbiamo chiuso la partita con il gol di Abela. Sono soddisfatto ma dobbiamo ancora lavorare tanto per crescere e migliorare”