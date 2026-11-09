Calcio, l’Atletico Siracusa dà spettacolo: 5 reti al Pozzallo

Sport · Prima categoria

Primo tempo superlativo, ripresa con qualche errore di troppo. L’Atletico Siracusa domina per almeno un’ora e conquista a Pozzallo la quinta vittoria su sette gare disputate in campionato. Il 5-3 finale porta in dote tre punti costruiti in una prima parte di match giocata in maniera sontuosa dagli ospiti, capaci di esprimere un gioco che, con la categoria, c’entra veramente poco.

L’approccio alla sfida è stato devastante. Quattro gol nei primi 35’, frutto di azioni manovrate e trame di gioco di elevata qualità finalizzate in rete da attaccanti di razza come Carrabino (in gol al 10’ e alla mezz’ora) e Miraglia (che ha gonfiato la rete al 28’ e al 33’).

Chiuso il primo tempo sul 4-0, a inizio ripresa la squadra del presidente Enrico Abbruzzo ha incassato la rete della bandiera ospite ma, poco dopo, ha ristabilito le distanze con Latina (in campo al posto di Quarto). Il tecnico Regina ha richiamato in panca l’ottimo Anfuso, sostituendolo con Martinez, anche in vista del match di Coppa di mercoledì a Carlentini. A seguire, sono usciti anche Giannetto, Carrabino e Miraglia, che hanno lasciato il posto a Del Riccio, Abela e Fusca. Le due marcature successive dei pozzallesi sono state frutto di errori individuali dovuti anche all’allentamento della tensione agonistica.

“È una vittoria importante – le parole del tecnico Regina – che ci consente di dare continuità ai risultati e al gioco e di mantenere la vetta della classifica. Abbiamo fornito una prestazione eccellente nel primo tempo, mentre nella ripresa siamo calati. Occorre lavorare sull’aspetto mentale della squadra perché le partite durano 90 minuti e occorre sempre mantenere alta la tensione. Nel complesso comunque sono soddisfatto della prestazione”.

Il team manager Cristiano Ferreri parla di “un primo tempo stratosferico, in cui abbiamo anche ricevuto gli applausi del pubblico presente. Abbiamo dominato il gioco per circa 70 minuti – sottolinea il dirigente dell’Atletico Siracusa – dimostrando ancora una volta di essere una grande squadra per la categoria. Siamo molto contenti. Ci siamo divertiti vedendo all’opera questi ragazzi, che hanno fatto ciò che hanno voluto su un campo difficile e contro un avversario in lotta per mantenere la categoria”

Mercoledì gli aretusei sfideranno in trasferta il Carlentini per la terza gara del primo turno di Coppa Sicilia. Dopo la vittoria sul Club Real Sicilia, avranno a disposizione due risultati su tre per ottenere la qualificazione