L’Atletico Siracusa si incarta a Misterbianco. Sul campo del Campanarazzu, ultimo in classifica, finisce 1-1, un risultato che rallenta la corsa degli aretusei, facendo perdere loro la vetta del campionato di Prima Categoria. L’Atletico Catania ne approfitta per portarsi a più 2 e con una partita in meno rispetto agli aretusei che, tra due settimane, osserveranno il loro turno di riposo. Il pari nella nona giornata, unito a quello di un mese e mezzo fa a Motta, fa perdere terreno in classifica alla squadra di Roberto Regina, che recrimina per le numerose occasioni sciupate.
“Abbiamo lasciato ingenuamente altri due punti per strada – commenta il vicepresidente Antonio Rinauro – Abbiamo tirato decine di volte verso la porta avversaria, colpendo anche tre pali e siamo stati beffati da un tiro da lontano che ha consentito ai catanesi di raggiungere il pareggio. La loro porta è sembrata stregata. Penso che non avremmo segnato il secondo gol neanche se avessimo giocato fino all’indomani. Purtroppo è andata così”.
Il gol di Carrabino in apertura di ripresa aveva illuso i siracusani i quali, però, qualche minuto dopo, hanno subìto la rete del pareggio siglata da Clienti. Poi tante altre occasioni non concretizzate per un pareggio davvero difficile da digerire.
“Dovevamo fare di più – dice il direttore sportivo Giacomo Bordonali – anche se siamo stati sfortunati, sciupando tante occasioni. E’ affiorata anche un po’ di stanchezza perché veniamo da partite giocate ogni tre giorni contro Club Real Sicilia e due con il Carlentini per la Coppa Sicilia e la fatica si è fatta sentire. Certo, pareggiare così lascia tanta amarezza. – conclude Giacomo Bordonali – ma dobbiamo voltare pagina e pensare già alla prossima in casa contro il San Pietro in una gara che sarà fondamentale”.