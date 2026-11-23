Sport · Prima Categoria

L’Atletico Siracusa si incarta a Misterbianco. Sul campo del Campanarazzu, ultimo in classifica, finisce 1-1, un risultato che rallenta la corsa degli aretusei, facendo perdere loro la vetta del campionato di Prima Categoria. L’Atletico Catania ne approfitta per portarsi a più 2 e con una partita in meno rispetto agli aretusei che, tra due settimane, osserveranno il loro turno di riposo. Il pari nella nona giornata, unito a quello di un mese e mezzo fa a Motta, fa perdere terreno in classifica alla squadra di Roberto Regina, che recrimina per le numerose occasioni sciupate.

“Abbiamo lasciato ingenuamente altri due punti per strada – commenta il vicepresidente Antonio Rinauro – Abbiamo tirato decine di volte verso la porta avversaria, colpendo anche tre pali e siamo stati beffati da un tiro da lontano che ha consentito ai catanesi di raggiungere il pareggio. La loro porta è sembrata stregata. Penso che non avremmo segnato il secondo gol neanche se avessimo giocato fino all’indomani. Purtroppo è andata così”.

Il gol di Carrabino in apertura di ripresa aveva illuso i siracusani i quali, però, qualche minuto dopo, hanno subìto la rete del pareggio siglata da Clienti. Poi tante altre occasioni non concretizzate per un pareggio davvero difficile da digerire.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

“Dovevamo fare di più – dice il direttore sportivo Giacomo Bordonali – anche se siamo stati sfortunati, sciupando tante occasioni. E’ affiorata anche un po’ di stanchezza perché veniamo da partite giocate ogni tre giorni contro Club Real Sicilia e due con il Carlentini per la Coppa Sicilia e la fatica si è fatta sentire. Certo, pareggiare così lascia tanta amarezza. – conclude Giacomo Bordonali – ma dobbiamo voltare pagina e pensare già alla prossima in casa contro il San Pietro in una gara che sarà fondamentale”.