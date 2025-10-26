Calcio, l’Atletico Siracusa getta via la vittoria in II categoria. Buon pari all’esordio per la seconda squadra in Terza

Dal 2-0 del primo tempo, con gol di Marino e Pincio, al 2-4 finale. Clamoroso scivolone casalingo per l’Atletico Siracusa, che getta via una vittoria che sembrava a portata di mano. Ad una prima parte di gara giocata ai limiti della perfezione contro l’ostico Club Real Sicilia, ha fatto seguito una ripresa da dimenticare. Aretusei dai due volti: pimpanti e determinati nella prima frazione, irriconoscibili nella seconda, in cui sono letteralmente spariti dalla partita, lasciando iniziativa e spazi agli avversari, che hanno colpito e affondato la squadra di casa.

A Cassibile è arrivata pertanto la prima sconfitta nel campionato di Seconda Categoria, per di più in casa. Dopo due vittorie e due pareggi, fatale la quinta giornata al gruppo guidato da Roberto Regina. “Sono deluso e rammaricato – dice l’allenatore siracusano – perché ho visto all’opera una squadra dai due volti. Nel primo tempo abbiamo dominato in tutti i reparti, giocando bene e realizzando due gol. Nel secondo invece siamo usciti dalla partita. Ci siamo seduti ed abbassati, rinunciando a giocare. Non abbiamo avuto mordente, né carattere”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Enrico Abbruzzo e il vicepresidente Antonio Rinauro. “Nel primo tempo – sottolinea il massimo dirigente – ho visto una squadra propositiva e animata dalla voglia di vincere. Nel secondo, invece, siamo stati inguardabili. Una squadra troppo brutta per essere vera”.

“Siamo andati al riposo con due gol di vantaggio e tante occasioni sprecate – dice Rinauro – Il nostro portiere Carrubba ha parato un rigore. Poi il buio totale. Si è spenta la luce. Non abbiamo mai tirato in porta nella seconda parte della partita, mentre i nostri avversari hanno creduto alla possibilità di rimontare e sono riusciti a portare a casa i tre punti. Spero sia solo un episodio perchè non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi ora. Sta tutto nella voglia di arrivare all’ obiettivo. Nessuno ti regala niente. Ci vuole il fuoco negli occhi e purtroppo in questa partita ci è mancato”.

In Terza Categoria buon esordio della seconda squadra dell’Atletico Siracusa, formata da calciatori under 21. Contro il Sortino pari casalingo 1-1. Ospiti in vantaggio nel primo tempo poi raggiunti dal gol del pareggio realizzato da Vinci nella ripresa. “Siamo partiti contratti anche per l’emozione dell’esordio – dice il tecnico Dino Rubino – ma nella ripresa abbiamo giocato con maggior determinazione. Dopo il gol del pari, abbiamo avuto qualche occasione per andare in vantaggio, anche se nel finale abbiamo un po’ sofferto perché eravamo in debito d’ossigeno. Sono comunque soddisfatto per la prova dei ragazzi”.