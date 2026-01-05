Calcio, l’Atletico Siracusa mostra i muscoli: Real Pachino al tappeto con due gol nella ripresa

Carattere, temperamento, spirito combattivo. Sono queste le “armi” sfoderate dall’Atletico Siracusa per ribaltare il Real Pachino e conquistare tre punti importanti nella prima gara del nuovo anno, la prima anche del girone di ritorno del campionato di Seconda Categoria. Come all’andata, a Cassibile, tre mesi fa, la squadra aretusea si impone 2-1 dopo essere andata sotto nel punteggio. Padroni di casa in gol a pochi minuti dalla fine del primo tempo con Caruso. Nella ripresa, la veemente reazione dei ragazzi del presidente Abbruzzo, che pervengono al pari con un gran tiro da fuori area di Bordonali (che si è ripete dopo la rete decisiva del 27 settembre scorso). Di Pincio, al tramonto del match, la marcatura che consente agli ospiti di incassare l’intera posta in palio. Rete quasi in fotocopia di quella dell’andata: angolo sul primo palo e inzuccata vincente. Cambiano solo gli attori, non la dinamica dell’azione (calcio piazzato) e il periodo temporale (zona cesarini del match).

“Mi è piaciuta la reazione della squadra che – commenta il tecnico Roberto Regina – è riuscita a ribaltare il risultato, dimostrando forza e carattere. Nel primo tempo abbiamo gestito la partita, non correndo rischi ma subendo gol in ripartenza sugli sviluppi di una punizione a nostro favore nella metà campo avversaria”. Dopo aver schierato i suoi con il 4-4-2, nella ripresa l’allenatore ha cambiato modulo anche a causa dell’infortunio di Cannarella, sostituito da Gregorini. Squadra con il 3-4-3 e più votata al gioco d’attacco.

“Dopo aver pareggiato con Bordonali – conclude Regina – abbiamo continuato ad attaccare e, su angolo calciato da Di Natale, Pincio ha segnato di testa. Poi abbiamo gestito la partita fino alla fine senza correre rischi”. Vittoria importante per l’Atletico Siracusa, che rimane seconda in classifica a 5 punti dalla capolista Club Real Sicilia.