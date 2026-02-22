Calcio, l’Atletico Siracusa non sfonda con il Cus Catania

L’Atletico Siracusa non sfonda. Contro il Cus Catania finisce senza reti. La squadra aretusea mantiene il secondo posto in classifica, con due punti di vantaggio su quella etnea che, però, ha disputato una partita in meno. Sul sintetico di Cassibile, partita vibrante e con tante occasioni su entrambi i fronti. Alla fine risultato equo, come riconosce anche il tecnico Roberto Regina.

“Abbiamo affrontato una squadra ben organizzata – dice l’allenatore dell’Atletico Siracusa – scesa in campo, come noi, per cercare di vincere. Ne è venuta fuori una gara ricca di occasioni, con continui ribaltamenti di fronte. L’unico rammarico per noi è rappresentato dal fatto che, ogni volta che provavamo a capovolgere l’azione, non riuscivamo a pungere magari per uno stop eseguito male o un passaggio sbagliato o errori di impostazione. Abbiamo comunque avuto le nostre opportunità per andare in gol. In fase di non possesso, invece, non accorciavamo come avremmo dovuto fare e abbiamo corso qualche pericolo. Reputo comunque giusto il pareggio per quanto si è visto in campo. E’ stata una partita equilibrata, con buoni spunti da parte di entrambe le squadre”.

Per l’allenatore aretuseo il campionato comunque è ancora vivo, anche se la vittoria esterna del Club Real Sicilia, dilata la forbice tra la capolista etnea e la sua più diretta inseguitrice, l’Atletico Siracusa, ora a 4 punti dalla vetta e con il turno di riposo ancora da osservare. “Guardiamo avanti con ottimismo – conclude l’allenatore – Sabato prossimo giocheremo in trasferta con la Canicattinese. Ci attende un’altra partita difficile da preparare con cura durante la settimana per cercare di tornare alla vittoria”.