Calcio, l’Atletico Siracusa si presenta a sponsor e tifosi

Sport · Pippo Di Natale

Così è stata accolta la prima squadra dell’Atletico Siracusa (che domenica esordirà in Prima Categoria giocando in trasferta contro l’Atletico Catania), presentata ufficialmente nel corso di una cerimonia sobria, ma particolarmente sentita, che si è svolta sul sintetico dell’impianto sportivo aretuseo davanti ad una buona cornice di pubblico.

Dopo i ringraziamenti agli sponsor, i primi ad entrare in campo sono stati i “Piccoli Amici”, poi i “Primi Calci”, i “Pulcini”, gli Esordienti e la squadra Under 15, tutti accompagnati dai rispettivi allenatori. A seguire, il team manager Cristiano Ferreri, il segretario Giuseppe Graziano, il direttore generale Santo Motta, il vicepresidente Antonio Rinauro e il presidente Enrico Abbruzzo. Assente, per motivi di lavoro, il direttore sportivo Giacomo Bordonali.

E’ stata la volta del settore femminile, guidato dal direttore tecnico Roberto Regina, il quale è anche allenatore della prima squadra. Poi è toccato agli altri collaboratori della società: Alessandro Saccuzzo (capo magazziniere), Seby Rubino (responsabile social), la fotografa ufficiale Martina Roccaro (che era assente) e Federica Abbruzzo (responsabile vestiario). A seguire, lo staff societario, con Riccardo Amico (dirigente attività di base e, per l’occasione, anche presentatore), Mary Moscuzza (dirigente accompagnatore settore femminile) Santa Tiralongo (dirigente responsabile e logistico), Luca Cannata e Giampiero Florenzo (rispettivamente dirigente accompagnatore e dirigente responsabile under 19), Salvo Sinatra (club manager), Concetto Camelia e Lorenzo Rubino.

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L’under 19 è stata accompagnata in campo dal tecnico Siro Valvo. Hanno sfilato, subito dopo, il preparatore dei portieri Santo Lombardo, il preparatore atletico Marco Gibilisco, il mach Analyst Gianmarco Regina, l’allenatore in seconda Giorgio Colombo. Per ultimo, i giocatori della prima squadra, quasi tutti presenti.

Se sul campo l’Atletico Siracusa cercherà di primeggiare con prima squadra, under 15 e under 19, fuori dal rettangolo di gioco la società sta lavorando per realizzare l’almanacco.

“Sarà il libro dell’Atletico Siracusa – ha detto il vicepresidente Antonio Rinauro – Pubblicheremo le foto di tutti i nostri tesserati, dai più piccoli ai più grandi, passando per i dirigenti e per quanti ricoprono incarichi di responsabilità in questa grande famiglia. Sarà il nostro regalo di Natale”. Poi ha concluso ringraziando i numerosi presenti in tribuna e invitandoli a seguire le gare casalinghe della prima squadra al “Nicola De Simone” a cominciare da quella del 4 ottobre contro lo Scicli.