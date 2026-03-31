Calcio, l’Atletico Siracusa U21 vince ancora: quinto posto e sogno playoff

Seconda vittoria interna consecutiva per l’Atletico Siracusa Under 21, che supera 1-0 in casa l’Atletico Rosolini e torna in zona playoff. La squadra del presidente Enrico Abbruzzo e del vicepresidente Antonino Rinauro (che hanno sempre seguito le gare interne e spesso anche quelle esterne) è quinta in classifica ma, nelle due giornate che rimangono alla fine del campionato, giocherà una sola volta, dovendo osservare, alla prossima (l’11 aprile), il turno di riposo. Conquistare i playoff dipenderà dunque anche dai risultati delle dirette concorrenti Ferla e San Paolo, che inseguono rispettivamente a uno e due punti di distacco.

Contro l’Atletico Rosolini buona la prova dei padroni di casa, che hanno sbloccato il risultato con Rosana in apertura di gara, riuscendo a difendere il prezioso vantaggio fino alla fine. “Ottimo primo tempo – sottolinea il tecnico Rubino – I ragazzi sono stati bravi nelle due fasi (possesso e non), presentandosi spesso in zona tiro. Nel secondo siamo stati più attenti e prudenti, concedendo poco agli avversari. E’ stato bravo anche il nostro portiere a salvare il risultato con due interventi importanti. Gli avversari ci hanno pressato ma abbiamo saputo contenerli. Un plauso ai miei giocatori che, nelle ultime 4 partite, hanno conquistato tre vittorie, perdendo solo a Solarino con il San Paolo. Rimane una sola gara da disputare e ci giocheremo le nostre possibilità per entrare in zona playoff”.

“Complimenti ai ragazzi per come hanno giocato, esprimendo un calcio di buon livello”. Queste le dichiarazioni del direttore generale Santo Motta e del dirigente accompagnatore Cristiano Ferreri, sempre accanto alla squadra, così come il dirigente Riccardo Amico. “A prescindere da come finirà il campionato, la prima esperienza in assoluta con una seconda squadra ha dato esiti positivi per la nostra società”.