Calcio, l’Atletico Siracusa under 21 batte la Più Forte Ragazzi Villasmundo

Impresa giallonera. L’Atletico Siracusa under 21 conquista la prima vittoria in campionato e lo fa a scapito di una delle grandi del torneo, la Più Forte Ragazzi Villasmundo. Al “Bianchino” finisce 2-1 per la squadra allenata da Dino Rubino. “Ottima prestazione – commenta l’allenatore – I ragazzi ci hanno regalato una grande soddisfazione, battendo una delle squadre più attrezzate per il salto di categoria. Alla vigilia avevo detto loro che questa partita la potevamo vincere perché avremmo giocato contro una squadra forte ma che concede, avendo già incassato quattro gol in due gare. Nel primo tempo siamo passati meritatamente in vantaggio e abbiamo avuto altre occasioni. Poi – continua Rubino – siamo stati raggiunti su un rigore giustamente assegnato agli avversari. Nell’intervallo ho detto ai ragazzi di rimanere tranquilli e di continuare a giocare come nella prima frazione e loro lo hanno fatto. Abbiamo saputo soffrire e stringere i denti, trovando la vittoria con una rete in contropiede negli ultimi minuti. Mi complimento con tutti i giocatori – conclude il tecnico – perché sono stati veramente eccezionali”.

Pienamente concorde il dirigente accompagnatore della squadra e team manager della società Cristiano Ferreri. “Abbiamo battuto una grande squadra – sottolinea – e lo abbiamo fatto offrendo un’ottima prestazione. E’ stata una bella partita, intensa, con tante occasioni. Abbiamo giocato a viso aperto, meritando la vittoria. Complimenti a tutti i nostri giocatori, compreso il portiere, autore di almeno 5 grandi parate. Su questa vittoria c’è anche la sua firma. Siamo molto contenti per questo risultato, che ci consente di andare a quota 5 punti in classifica. Abbiamo iniziato bene il campionato e vogliamo proseguire su questa strada”. A seguire la grande partita dei ragazzi della seconda squadra dell’Atletico Siracusa il presidente Enrico Abbruzzo e il direttore generale Santo Motta, i quali si sono complimentati con giocatori e con lo staff tecnico per la vittoria.

In classifica Atletico Siracusa quinta ma ad un solo punto dalle quattro di testa (Ferla, Più Forte Ragazzi, Rosolini e San Paolo). La squadra del tecnico Rubino è imbattuta dopo tre giornate insieme al Rosolini, che ha già osservato il turno di riposo. Domenica prossima trasferta sul campo del Marzamemi. La gara si disputerà alle 10,30 del mattino.