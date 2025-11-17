Calcio, l’Atletico Siracusa under 21 vince con il Marzamemi

L’Atletico Siracusa under 21 fra le grandi del campionato di Terza Categoria.

La squadra del presidente Enrico Abbruzzo ha battuto 2-0 in trasferta il Marzamemi, conquistando il quarto risultato utile consecutivo. E’ bastato un tempo, il primo, per indirizzare una gara che gli aretusei sono stati bravi a mettere in discesa con una condotta che rispecchia la mentalità di mister Dino Rubino. “Abbiamo cercato di imporre sin dall’inizio il nostro gioco – dice l’allenatore – sfiorando subito il gol e realizzandolo poco dopo con Raiti. Poi è arrivato anche il raddoppio, ad opera di Miceli, e abbiamo anche sfiorato più volte il tris in un primo tempo giocato benissimo. Nell’intervallo – prosegue l’allenatore – ho detto ai ragazzi di stare attenti al tentativo avversario di giocare in profondità e di attaccare gli spazi. Siamo stati bravi a rimanere compatti, concedendo poco o nulla alla squadra di casa. Non abbiamo mai sofferto, rischiando solo una volta su un contropiede del Marzamemi, ma il nostro portiere è stato bravo”.

L’Atletico Siracusa under 21 ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva e ora è terzo in classifica ad un punto da Rosolini e San Paolo, che guidano a quota 9. “Non abbiamo fatto nulla e non dobbiamo esaltarci per questo avvio di campionato – sottolinea Rubino – anche se ai ragazzi vanno fatti i complimenti per come stanno giocando. Credo che d’ora in poi le avversarie non ci vedranno più come una squadra di ragazzini ma come se fossimo tra le formazioni accreditate per il salto di categoria”.

A seguire la partita ieri anche il direttore generale Santo Motta e il dirigente accompagnatore della squadra e team manager della società Cristiano Ferreri. “Complimenti ai ragazzi e al mister – esclama Ferreri – per le emozioni che ci stanno regalando. Anche ieri i ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo vinto con merito una partita difficile, dimostrando di avere qualità tecniche e caratteriali. Dobbiamo continuare su questa strada. Ora testa alla prossima partita, sabato in casa con la capolista San Paolo”