Calcio, l’Atletico Siracusa vince ancora in trasferta

L’Atletico Siracusa vince 3-2 fuori casa con il Real Trinacria Catania. Prezioso successo esterno, che fa il paio con quello di domenica scorsa ad Avola e consente agli aretusei di accomodarsi sul secondo gradino della classifica. La squadra di Roberto Regina è andata sotto nel punteggio con un rigore alquanto discutibile, trovando il gol dell’1-1 con Lo Bello e quello del momentaneo vantaggio con Intagliata. Dopo il nuovo pari etneo, ecco il marchio di Marino che, su splendida azione avviata da Cutrufo, ha trovato la rete della vittoria per la gioia del presidente Enrico Abbruzzo e del direttore generale Santo Motta, che hanno accompagnato la squadra in questa difficile trasferta.

“Sono molto felice perché, oltre alla vittoria – dice il tecnico Roberto Regina – ho visto una squadra competitiva in tutti i reparti. Siamo stati in grado di avviare le azioni da dietro, con i centrocampisti che sono riusciti a imbastire buone trame di gioco, facendo filtro in fase di non possesso palla. Il settore offensivo oggi è stato fulminante con il sostegno dei due esterni. Complimenti a tutta la squadra. Dico che, se anche avessimo perso o pareggiato, non avrei avuto nulla da rimproverare ai ragazzi. Mi è piaciuta la reazione della squadra dopo aver subito un rigore discutibile. Abbiamo giocato con determinazione e ribaltato il risultato. Note stonate l’uscita dal campo di Anfuso per infortunio e poi di Martines “ma i sostituti – conclude l’allenatore – sono stati pronti e questo ha fatto la differenza. Ci godiamo questa vittoria pregandoci per la prossima partita in casa già da martedì prossimo”