Prima Giornata

Calcio, Leonzio e Melilli partono con una vittoria. Pari per l’Avola, sconfitta casalinga per il Palazzolo

Copertina d'obbligo per Leonzio, vittoriosa in trasferta, e Melilli, che batte in casa il forte Niscemi

Due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Questo il bottino delle siracusane al termine della prima giornata del girone B di Eccellenza.

Bella vittoria in trasferta per la Leonzio: 2 a 1 contro la Nebros con le reti di Famà e Picchi che ribaltano il vantaggio dei locali. Anche il Melilli parte con una bella e importante vittoria: in casa a porte chiuse vince contro il Niscemi grazie a una doppietta di Di Stefano, intervallata dal pari di Diaw.

Pareggio a reti inviolate, invece, per il Città di Avola, fermato in casa dal Messana.

Sconfitta casalinga, invece, per il Palazzolo: allo Scrofani Salustri passa la Polisportiva Gioiosa con un netto 3 a 0, frutto delle reti di Calderone, Muschio e Gorobsov.


