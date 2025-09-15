Calcio, Leonzio e Melilli partono con una vittoria. Pari per l’Avola, sconfitta casalinga per il Palazzolo

Due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Questo il bottino delle siracusane al termine della prima giornata del girone B di Eccellenza.
Bella vittoria in trasferta per la Leonzio: 2 a 1 contro la Nebros con le reti di Famà e Picchi che ribaltano il vantaggio dei locali. Anche il Melilli parte con una bella e importante vittoria: in casa a porte chiuse vince contro il Niscemi grazie a una doppietta di Di Stefano, intervallata dal pari di Diaw.
Pareggio a reti inviolate, invece, per il Città di Avola, fermato in casa dal Messana.
Sconfitta casalinga, invece, per il Palazzolo: allo Scrofani Salustri passa la Polisportiva Gioiosa con un netto 3 a 0, frutto delle reti di Calderone, Muschio e Gorobsov.
