Calcio, Luan Capanni saluta il Siracusa

Risoluzione consensuale tra Siracusa e Luan Capanni. Nelle scorse ore è stato ufficializzato l’addio del calciatore brasiliano che era arrivato a Siracusa durante il mercato estivo.

Per lui 10 presenze e una rete, alla prima giornata contro il Monopoli.

“Il Siracusa ringrazia l’attaccante per l’impegno profuso nei mesi in azzurro e gli augura le migliori fortune personali e professionali”.