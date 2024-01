Calcio, Maiolino e Donato al raduno della Rappresentativa Nazionale Dilettanti under 16

Due giovani siracusani protagonisti a livello nazionale. Mattia Maiolino e Domenico Donato, calciatori in forza al Siracusa, hanno infatti ricevuto la convocazione per il raduno territoriale della Rappresentativa Nazionale Dilettanti under 16 che si terrà martedì prossimo, 23 gennaio, a Catanzaro. I due sono stati selezionati nell’ambito del Progetto Giovani Lnd (Lega nazionale dilettanti) da Gabriele Peccati, allenatore della rappresentativa nazionale dilettanti under 16, in collaborazione con i referenti tecnici regionali di Campania, Puglia, Basilicata, Molise e Sicilia.

Si tratta di una bella notizia per i due giovani 2008 che sono in forza alla Under 17 Elite del Siracusa Calcio, ma anche per tutto il movimento calcistico siracusano che torna a fare parlare dei suoi talenti a livello regionale e nazionale dopo le recenti e molteplici convocazioni ottenute sempre da Maiolino e Donato con la rappresentativa regionale in vista del torneo delle Regioni.