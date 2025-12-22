Calcio, Melilli beffato all’ultimo respiro: contro la Nebros solo un pari

Pareggio amaro per l’APD Melilli sul campo della Nebros, nella gara valida per la 15ª giornata del campionato di Eccellenza. Allo stadio “Enzo Vasi” di Piraino finisce 2-2, con i padroni di casa che trovano il gol del definitivo pareggio oltre il tempo di recupero inizialmente concesso, condannando i siracusani a due punti persi che, per quanto visto in campo, lasciano più di un rammarico.

La partita si apre subito con un episodio favorevole alla Nebros: al 3’ Lo Giudice perde palla a centrocampo, Villar ne approfitta e in contropiede serve Traviglia che batte Barbagallo per l’1-0. Il Melilli reagisce immediatamente e all’8’ protesta per un contatto in area su D’Amico, che intercetta palla ma viene atterrato: per l’arbitro Corvaglia si tratta però di punizione dal limite e non di rigore.

La pressione ospite aumenta e al 37’ arriva il meritato pareggio: traversone in area di Lo Giudice e Cristaldi anticipa tutti firmando l’1-1 che chiude il primo tempo.

Nella ripresa è il Melilli a fare la partita, mantenendo il controllo del gioco e cercando con insistenza il gol del sorpasso. Al 28’ della seconda frazione Catania viene atterrato in area: questa volta il direttore di gara indica il dischetto e D’Amico è glaciale nel trasformare il rigore del 2-1. I siracusani sfiorano anche il terzo gol in almeno due occasioni nitide a tu per tu con il portiere, senza però riuscire a chiudere definitivamente il match.

Nel finale arriva la beffa. Prima una punizione assegnata alla Nebros tra le proteste per un presunto fuorigioco di Sillah, poi, al 51’ e 30’’ – oltre il quinto minuto di recupero concesso – la punizione dal limite che scavalca tutti e trova Ferrè pronto a firmare il 2-2 definitivo, tra l’incredulità del Melilli e l’esultanza dei locali.

Un pareggio che sta stretto alla squadra di Violante, oggi squalificato, ma che consente comunque al Melilli di chiudere il girone d’andata fuori dalla zona playout. Ora la pausa natalizia servirà per ricaricare le energie e lavorare in vista di un girone di ritorno che si preannuncia decisivo.