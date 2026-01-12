Calcio, Melilli da favola: battuto il Vittoria

Un super Melilli batte con merito la terza forza del campionato, il Vittoria, grazie a un gol dell’intramontabile Danilo Ulma.
Partono bene i ragazzi di Mister Violante che al 16’ su cross di DAmico, Diouf di testa cerca il gol, ma la palla si alza sopra la traversa. Al 25’ azione personale di Catania dopo una bella triangolazione con Cristaldi, entra in area ma al momento di calciare, viene falciato in area ma per l’arbitro si tratta di simulazione, ammonendolo. Al 26’ sempre Catania ben servito, viene falciato quasi dentro l’area di rigore (da stabilire se dentro o fuori), con punizione dal limite concessa dall’arbitro.
Al 38’ punizione di Cristaldi in area, di testa Diouf manda di poco fuori a fin di palo Finisce a reti inviolate un primo tempo che ha visto una netta superiorità del Melilli.
Nel secondo tempo il film è sempre quello del primo con il Melilli che fa la partita ed infatti al 16’ su angolo battuto, di testa capitan Ulma fa l’1-0 per il Melilli. Al 37’ solo un super #Barbagallo toglie un gol fatto dalla porta. Al 47’ del st contropiede di Catania che entra in area, ma il tiro viene deviato in angolo.
Dopo 6’ minuti di recupero finisce 1-0 per il Melilli che si porta a 19 punti in classifica.
