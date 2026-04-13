Calcio, Mellili: cinque gol e salvezza matematica

Uno strepitoso Leonardi con il poker di reti permette al Melilli a due giornate dal termine di piazzarsi ad oggi all’ottavo posto in classifica, raggiungendo la matematica salvezza. Al 14’ punizione di D’Amico per Leonardi che entra in area e beffa il portiere locale con un rasoterra sul lato opposto.
Al 40’ Gozzo entra in area, mette la palla al centro ma una sfortunata deviazione di Di Luca permette al Melilli di raddoppiare.
Al 44’ punizione Rosmarino ma un super Barbagallo para. Dopo 1’ di recupero si va negli spogliatoi. Secondo tempo che vede in campo solo il Melilli che al 75’ all’83’ ed al 90’ su rigore sempre con Leonardi fissa il risultato sul 5-0.
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