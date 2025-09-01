Ultime news

Classe 2002

Calcio, nuovo colpo in mediana per il Siracusa: ufficiale l’arrivo di Frisenna

Nella scorsa stagione ha vestito la maglia di Messina e Catania, collezionando in totale 30 presenze condite da un gol e 4 assist

Giulio Frisenna

Ancora un acquisto in casa Siracusa Calcio 1924. La società azzurra ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Giulio Frisenna.

Centrocampista classe 2002, proviene dal Catania, club con il quale ha disputato la seconda parte della scorsa stagione. In precedenza ha giocato in terza serie anche con il Messina, collezionando 50 presenze.


Il calciatore ha assistito all’ultima gara interna della squadra e sarà a disposizione per i prossimi impegni ufficiali


