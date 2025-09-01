Calcio, nuovo colpo in mediana per il Siracusa: ufficiale l’arrivo di Frisenna

Ancora un acquisto in casa Siracusa Calcio 1924. La società azzurra ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Giulio Frisenna.
Centrocampista classe 2002, proviene dal Catania, club con il quale ha disputato la seconda parte della scorsa stagione. In precedenza ha giocato in terza serie anche con il Messina, collezionando 50 presenze.
Il calciatore ha assistito all’ultima gara interna della squadra e sarà a disposizione per i prossimi impegni ufficiali
