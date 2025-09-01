Classe 2002 Calcio, nuovo colpo in mediana per il Siracusa: ufficiale l’arrivo di Frisenna Nella scorsa stagione ha vestito la maglia di Messina e Catania, collezionando in totale 30 presenze condite da un gol e 4 assist Link copiato!

di Giulio Perotti